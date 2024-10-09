Женская НБА. Плей-офф. 1/2 финала. «Миннесота» обыграла «Коннектикут» в 5-м матче и вышла в финал

Сегодня определился второй финалист плей-офф женской НБА.

«Миннесота » обыграла «Коннектикут» в решающем пятом матче (88:77, 3-2) и вышла в финал, где встретится с «Нью-Йорком».

Женская НБА

Плей-офф

Полуфиналы (до 3-х побед)

Пятый матч

Миннесота – Коннектикут – 88:77 (31:18, 22:16, 12:14, 23:29)

МИННЕСОТА: Коллиер (27 + 11 подборов + 4 блок-шота), Уильямс (24 + 7 передач), Макбрайд (19).

КОННЕКТИКУТ : Кэррингтон (17 + 12 подборов + 3 перехвата), Джонс (16 + 10 подборов + 3 блок-шота), Боннер (14 + 8 подборов), Харрис (12).

9 октября . 3.00

«Миннесота» победила в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.