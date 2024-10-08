Джуджу Уоткинс подпишет с Nike один из самых дорогих рекламных контрактов в женском баскетболе

Джуджу Уоткинс подпишет дорогой контракт с Nike.

Второкурсница университета Южная Калифорния Джуджу Уоткинс договорилась о многолетнем продлении соглашения с компанией Nike , что позволит ей получить один из самых дорогих рекламных контрактов в женском баскетболе, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Во вторник официальные лица Nike завершили обсуждение сделки. Переговоры вели генеральный директор Klutch Sports Рич Пол и представители Уоткинс.

Первоначально Уоткинс подписала контракт с Nike, будучи ученицей старших классов школы, в октябре 2022 года. В прошлом сезоне она стала лучшим бомбардиром среди первокурсников в истории женской NCAA , набрав 920 очков и побив рекорд, который держался с 1984 года.