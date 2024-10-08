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Джуджу Уоткинс подпишет с Nike один из самых дорогих рекламных контрактов в женском баскетболе

Джуджу Уоткинс подпишет дорогой контракт с Nike.

Второкурсница университета Южная Калифорния Джуджу Уоткинс договорилась о многолетнем продлении соглашения с компанией Nike, что позволит ей получить один из самых дорогих рекламных контрактов в женском баскетболе, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Во вторник официальные лица Nike завершили обсуждение сделки. Переговоры вели генеральный директор Klutch Sports Рич Пол и представители Уоткинс.

Первоначально Уоткинс подписала контракт с Nike, будучи ученицей старших классов школы, в октябре 2022 года. В прошлом сезоне она стала лучшим бомбардиром среди первокурсников в истории женской NCAA, набрав 920 очков и побив рекорд, который держался с 1984 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера The Athletic Шэмса Чарании в соцсети X
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