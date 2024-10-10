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Больше половины генеральных менеджеров НБА считают, что у Николы Йокича самый высокий баскетбольный IQ в лиге

Руководители клубов НБА назвали игроков с самым высоким баскетбольным IQ.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 53 процента функционеров считают, что у центрового «Денвера» Николы Йокича самый высокий баскетбольный IQ в лиге. На втором месте Леброн Джеймс.

У какого игрока самый высокий баскетбольный IQ?

1. Никола Йокич, «Денвер» – 53%

2. Леброн Джеймс, «Лейкерс» – 30%

3-4. Лука Дончич, «Даллас» – 7%

3-4. Крис Пол, «Сан-Антонио» – 7%

5. Тайриз Халибертон, «Индиана» – 3%

В прошлом году: Никола Йокич – 50%

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoЛеброн Джеймс
logoДенвер
logoКрис Пол
logoНБА
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoТайриз Халибертон
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