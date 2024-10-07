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Лука Дончич, Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер – в тройке главных претендентов на награду MVP по версии Bleacher Report

Bleacher Report назвал своих претендентов на MVP.

Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии Bleacher Report:

  1. Лука Дончич («Даллас»);

  2. Никола Йокич («Денвер»);

  3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»);

  4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);

  5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»);

  6. Джейсон Тейтум («Бостон»);

  7. Энтони Эдвардс («Миннесота»);

  8. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

  9. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);

  10. Джа Морэнт («Мемфис»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
logoЯннис Адетокумбо
logoДжоэл Эмбиид
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoДжейсон Тейтум
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжейлен Брансон
logoДжа Морэнт
logoЭнтони Эдвардс
logoВиктор Вембаньяма
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