Лука Дончич, Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер – в тройке главных претендентов на награду MVP по версии Bleacher Report
Bleacher Report назвал своих претендентов на MVP.
Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии Bleacher Report:
Лука Дончич («Даллас»);
Никола Йокич («Денвер»);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);
Яннис Адетокумбо («Милуоки»);
Джейсон Тейтум («Бостон»);
Энтони Эдвардс («Миннесота»);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Джоэл Эмбиид («Филадельфия»);
Джа Морэнт («Мемфис»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
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