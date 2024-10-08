40 процентов генеральных менеджеров НБА доверили бы решающий бросок Стефену Карри
Руководители клубов НБА доверили бы решающий бросок Стефену Карри.
НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 40 процентов функционеров считают Стефена Карри лучшим скорером в клатче. Как и в прошлом году, разыгрывающий «Голден Стэйт» получил наибольшее количество голосов.
Какому игроку вы бы доверили бросок, когда на кону матч?
1. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 40%
2. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 23%
3. Лука Дончич, «Даллас» – 10%
4-5. Никола Йокич, «Денвер» – 7
4-5. Дэмиан Лиллард, «Милуоки» – 7%
Также получили голоса: Демар Дерозан («Сакраменто»), Шай Гилджес-Александер («Оклахома»), Кайри Ирвинг («Даллас»), Джамал Мюррэй («Денвер»).
В прошлом году: Стефен Карри – 37%
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости