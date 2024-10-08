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40 процентов генеральных менеджеров НБА доверили бы решающий бросок Стефену Карри

Руководители клубов НБА доверили бы решающий бросок Стефену Карри.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 40 процентов функционеров считают Стефена Карри лучшим скорером в клатче. Как и в прошлом году, разыгрывающий «Голден Стэйт» получил наибольшее количество голосов.

Какому игроку вы бы доверили бросок, когда на кону матч?

1. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 40%

2. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 23%

3. Лука Дончич, «Даллас» – 10%

4-5. Никола Йокич, «Денвер» – 7

4-5. Дэмиан Лиллард, «Милуоки» – 7%

Также получили голоса: Демар Дерозан («Сакраменто»), Шай Гилджес-Александер («Оклахома»), Кайри Ирвинг («Даллас»), Джамал Мюррэй («Денвер»).

В прошлом году: Стефен Карри – 37%

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoДэмиан Лиллард
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
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