Карлик Джонс: «Потрясающий опыт – быть рядом с Лукой Дончичем и Николой Йокичем»

Карлик Джонс рассказал об опыте в НБА.

«Я провел год в качестве новичка в команде с Лукой Дончичем и 10 дней с «Денвером », так что поиграл и с Николой Йокичем . Оба этих парня впечатляют. Здорово быть рядом с ними. Они хорошие , сердечные люди. И еще лучше как игроки. Всегда старался перенять все, что мог, у Луки, мы оба разыгрывающие. Не так много могу взять от Йокича, но меня поражает его знание и понимание баскетбола. Быть рядом с ними – потрясающий опыт.

Мне удалось провести всего несколько матчей. Я считаю, что заслуживал получить больше возможностей. Но все случилось так, как случилось.

Теперь я играю за «Партизан », получаю любовь и признание болельщиков, это многое для меня значит», – признался Джонс.

Разыгрывающий (26 лет, 185 см) провел 12 матчей в НБА , набирая 2 очка за 6,6 минуты в среднем.