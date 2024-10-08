Генеральные менеджеры НБА выбрали лучших игроков на каждой позиции
В частности генеральные менеджеры лиги проголосовали за лучших игроков на каждой позиции.
Кто лучший разыгрывающий защитник?
1. Лука Дончич, «Даллас» – 37%
2. Шай Гилджес-Александер, «Оклахома» – 30%
3. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 23%
4. Джейлен Брансон, «Нью-Йорк» – 10%
В прошлом году: Стефен Карри – 63%
Кто лучший атакующий защитник?
1. Энтони Эдвардс, «Миннесота» – 33%
2. Девин Букер, «Финикс» – 23%
3. Шай Гилджес-Александер, «Оклахома» – 20%
4. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 10%
5. Лука Дончич, «Даллас» – 7%
Также получили голоса: Джейлен Браун, Деррик Уайт, оба – «Бостон».
В прошлом году: Девин Букер – 63%
Кто лучший легкий форвард?
1. Джейсон Тейтум, «Бостон» – 47%
2-4. Лука Дончич, «Даллас» – 17%
2-4. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 17%
2-4. Леброн Джеймс, «Лейкерс» – 17%
5. Джейлен Браун, «Бостон» – 3%
В прошлом году: Джейсон Тейтум – 47%
Кто лучший тяжелый форвард?
1. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» – 77%
2. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 7%
Также получили голоса: Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Домантас Сабонис, Джейсон Тейтум, Виктор Вембаньяма.
В прошлом году: Яннис Адетокумбо – 97%
Кто лучший центровой?
1. Никола Йокич, «Денвер» – 87%
2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» – 10%
3. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 3%
В прошлом году: Никола Йокич – 93%
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