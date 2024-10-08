Генеральные менеджеры НБА выбрали лучших игроков на каждой позиции

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов.

В частности генеральные менеджеры лиги проголосовали за лучших игроков на каждой позиции.

Кто лучший разыгрывающий защитник?

1. Лука Дончич, «Даллас» – 37%

2. Шай Гилджес-Александер, «Оклахома» – 30%

3. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 23%

4. Джейлен Брансон, «Нью-Йорк» – 10%

В прошлом году: Стефен Карри – 63%

Кто лучший атакующий защитник?

1. Энтони Эдвардс , «Миннесота» – 33%

2. Девин Букер, «Финикс» – 23%

3. Шай Гилджес-Александер, «Оклахома» – 20%

4. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 10%

5. Лука Дончич , «Даллас» – 7%

Также получили голоса: Джейлен Браун, Деррик Уайт, оба – «Бостон».

В прошлом году: Девин Букер – 63%

Кто лучший легкий форвард?

1. Джейсон Тейтум , «Бостон» – 47%

2-4. Лука Дончич, «Даллас» – 17%

2-4. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 17%

2-4. Леброн Джеймс, «Лейкерс» – 17%

5. Джейлен Браун, «Бостон» – 3%

В прошлом году: Джейсон Тейтум – 47%

Кто лучший тяжелый форвард?

1. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» – 77%

2. Кевин Дюрэнт, «Финикс» – 7%

Также получили голоса: Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Домантас Сабонис, Джейсон Тейтум, Виктор Вембаньяма.

В прошлом году: Яннис Адетокумбо – 97%

Кто лучший центровой?

1. Никола Йокич, «Денвер» – 87%

2. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» – 10%

3. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 3%

В прошлом году: Никола Йокич – 93%