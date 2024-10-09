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Управленцы НБА считают, что Бронни Джеймс «обречен на провал»

Менеджеры клубов НБА не питают иллюзий по поводу Бронни Джеймса.

Как пишет обозреватель ESPN Бакстер Холмс, частое мнение среди руководителей и скаутов лиги заключается в том, что выбранный под 55-м номером на драфте защитник в калифорнийской команде «обречен на провал».

«Он обречен на провал. Вы видели, какие там ожидания?» – сказал скаут клуба Восточной конференции, который следил за Бронни на протяжении многих лет. 

Самым важным моментом для тех, кто говорил с Холмсом, было то, что новички «озерников» всегда находятся под пристальным вниманием, которое только усиливается, поскольку за команду играет Леброн Джеймс.

Это «худшая из возможных ситуаций для его развития как игрока НБА», как выразился один руководителей клубов Западной конференции.

Руководитель Восточной конференции считает, что «ожидания» от Бронни Джеймса со стороны поклонников «Лейкерс», Леброна и агента Рича Пола «не соответствуют реальности его игры» на данном этапе.

«Если бы они действительно понимали, насколько далек пока Бронни, они бы просто этого не сделали», – добавил управленец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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