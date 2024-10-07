Джей Джей Редик о совместном выходе Леброна и Бронни: «Это так здорово для поклонников баскетбола»
Джей Джей Редик порадовался за Леброна и Бронни Джеймсов.
Лидер «Лейкерс» и его старший сын одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с «Санз» (114:118). Вместе они отыграли 4 минуты и 9 секунд.
«Просто хотел дать им шанс выйти вместе в предсезонке... почувствовать игру. Я в восторге от того, что мне довелось стать частью этой истории. Правда рад.
Это так здорово для поклонников баскетбола. Очередное напоминание о невероятном спортивном долголетии Леброна, он все еще соревнуется, хотя для него это уже 22-й сезон. Отметим и работу, которую проделал Бронни, чтобы оказаться здесь. И, конечно, просто отцовскую заботу и любовь, а также, само собой, и материнскую заботу Саванны.
Бронни – замечательный парень, приятно находиться в его компании», – сказал главный тренер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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