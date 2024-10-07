Джей Джей Редик о совместном выходе Леброна и Бронни: «Это так здорово для поклонников баскетбола»

Джей Джей Редик порадовался за Леброна и Бронни Джеймсов.

Лидер «Лейкерс » и его старший сын одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с «Санз» (114:118). Вместе они отыграли 4 минуты и 9 секунд.

«Просто хотел дать им шанс выйти вместе в предсезонке... почувствовать игру. Я в восторге от того, что мне довелось стать частью этой истории. Правда рад.

Это так здорово для поклонников баскетбола. Очередное напоминание о невероятном спортивном долголетии Леброна , он все еще соревнуется, хотя для него это уже 22-й сезон. Отметим и работу, которую проделал Бронни , чтобы оказаться здесь. И, конечно, просто отцовскую заботу и любовь, а также, само собой, и материнскую заботу Саванны.

Бронни – замечательный парень, приятно находиться в его компании», – сказал главный тренер «озерников».