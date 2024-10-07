Леброн-сын и Леброн-отец впервые сыграли вместе. Исторический момент в предсезонке

Главный исторический момент пока еще не наступил, но сегодня мы увидели его прелюдию (или неудачную репетицию): впервые отец и сын оказались вместе на паркете НБА, пока еще в предсезонном матче, в котором «Лейкерс» уступили «Финиксу» – 114:118.

Еще перед матчем новый главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, как это будет: «без какой-то помпы, в естественном течении игры». «Я очень жду этого, – добавил специалист. – Горжусь тем, что стану частью истории».

Леброн-отец и Леброн-сын появились вместе в начале второй четверти. И, по всей видимости, значимость этих минут сказалась на их действиях тут же: Бронни зачем-то полез в толпу при разгоне атаке и отдал мяч чужим, а затем еще раз потерял – уже на другой половине, совершив пробежку после того, как Джеймс-старший доверил ему мяч, его папаша не отставал – и выкинул авантюрную передачу в гущу народа, что привело к еще одной потере. Сразу 3 ошибки на одно семейство за одну минуту.

«Это просто нереально, – поделился своими чувствами Леброн после игры. – Я все еще не могу поверить в то, что это происходит. Все еще приходится привыкать к этому. Это очень круто, очень круто, для нас обоих и для всей нашей семьи. Совершенно точно, что это момент, который я никогда не забуду».

По интересному стечению обстоятельств вышло так, что исторический день пришелся на день рождения Бронни. 6 октября ему исполнилось 20 лет. Он родился перед вторым сезоном Джеймса в НБА.

«Для меня, как отца, это невероятно. У меня в детстве такого не было. Здесь же я могу вот так влиять на своих детей, на сына, делить такие моменты с сыном… Любой отец только может мечтать о таком.

Когда мы вышли после тайм-аута и он прихватил своего игрока, а его – своего, я в этот момент подумал: «Это что, «Матрица» или что?»

Я ему говорил только одно: «Старайся прибавлять, старайся прибавлять». Очевидно, что он очень молод, ему предстоит во многом прогрессировать. Так что нужно просто выходить и стараться помогать команде побеждать, учиться на своих ошибках, прибавлять…»

Понятно, что отец и сын Джеймсы не раз вместе играли в баскетбол. Но сам Леброн признал, что профессиональный спорт – это совсем другое, и потому даже вот такой как будто незначительный момент в предсезонке сильно выделяется и запоминается навсегда.

Леброн изо всех сил пытался увеличить время с сыном. После череды ошибок он тут же положил трехочковый после степбэка и разогнал атаку после собственного подбора, но все равно совместный отрезок получился провальным не только для семейства, но и для «Лейкерс». Они вели «+9» в его начале и за 3 минуты почти все растеряли – стало «+2».

Джей Джей Редик взял тайм-аут, но показал, что готов предоставлять Бронни дополнительные шансы. Тот вернулся на паркет, но снова принялся портачить – сразу же допустил фол в нападении, это была уже 3 потеря для него.

Не помогали «Лейкерс» как раз взаимодействия между Джеймсами: старший сделал скидку на дугу, и младший отметился очередным промахом.

На этом историческое действо завершилось: отец и сын отработали вместе 4 минуты, и Редик посчитал, что на сегодня со всех довольно.

Джеймс-старший не выходил во второй половине. За 16 минут в первой он набрал 19 очков (8 из 12 с игры), сделал 5 подборов, 4 передачи и 4 потери. Все, что позволило ему после матча с уверенностью сказать: «Если честно, мог бы поделиться энергией со многими молодыми парнями».

Джеймс-младший пока не очень понимает, что вообще делает в НБА. Если в предыдущем матче он хотя бы отметился 3 блоками, то здесь все было печальнее некуда: за 13 минут у него 4 потери, 3 фола, «-16», 1 промах и 2 подбора.

Лучше всего у него все равно получается болеть за отца, теперь со скамейки.

«Так-то я всегда думаю «Это мой отец», потому что он ведь и в самом деле мой отец. Но вот я выхожу на площадку, и когда играю, для меня он товарищ по команде, одноклубник. Это все, о чем я могу думать в такой момент.

Как мне удается сохранять хладнокровие, несмотря на историчность момента? Ох, если вспомнить все, что случилось со мной за этот год... Я просто встаю каждый день и работаю. Нахожу в себе силы, чтобы вставать и начинать работать.

В моем случае Джей Джей делает акцент на защите, хочет, чтобы я был разрушителем. Так что это то, на чем я пытался сосредоточиться, когда выходил на площадку», – заявил Бронни.

Ожидается, что Бронни Джеймс большую часть сезона проведет в G-лиге, хотя настоящий исторический момент – когда отец с сыном появятся вместе в официальном матче – обязательно произойдет. Джей Джей Редик не сообщил, когда именно это будет, но заверил, что клуб уже обсуждает, как все красиво устроить.

Это будет всего третий случай в истории североамериканского спорта. Ранее Кен Гриффи-старший и Кен Гриффи-младший сыграли вместе за «Сиэтл Маринерс» в сезонах-1990 и 1991 МЛБ, а Горди Хоу выступал со своими сыновьями Марти и Марком за «Хьюстон Аэрос» в ВХА и за «Хартфорд Уэйлерс» в НХЛ.

Фото: Gettyimages.ru /Katelyn Mulcahy