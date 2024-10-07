Бронни Джеймс о совместной игре с Леброном: «Когда выхожу на площадку, для меня он товарищ по команде»
«Так-то я всегда думаю «Это мой отец», потому что он ведь и в самом деле мой отец. Но вот я выхожу на площадку, и когда играю, для меня он товарищ по команде, одноклубник. Это все, о чем я могу думать в такой момент.
Как мне удается сохранять хладнокровие, несмотря на историчность момента? Ох, если вспомнить все, что случилось со мной за этот год... Я просто встаю каждый день и работаю. Нахожу в себе силы, чтобы вставать и начинать работать.
В моем случае Джей Джей делает акцент на защите, хочет, чтобы я был разрушителем. Так что это то, на чем я пытался сосредоточиться, когда выходил на площадку», – заявил Бронни.
Лидер «Лейкерс» и его старший сын одновременно вышли на площадку в предсезонной встрече с «Санз» (114:118). Вместе они отыграли 4 минуты и 9 секунд.
Бронни, которому 6 октября исполнилось 20 лет, набрал 2 подбора и допустил 4 потери при 0 из 1 с игры за 13 минут со скамейки.
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