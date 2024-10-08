Кваме Браун: «Леброн Джеймс выжил за счет своей атлетичности, потому что его сын не знает основных принципов»
Кваме Браун раскритиковал Леброна и Бронни Джеймсов.
«Выступление Бронни во вчерашнем матче? Это было ужасно.
Я просто не понимаю. У него есть отец, который, возможно, лучший игрок в истории баскетбола. Это показывает, что он просто выжил за счет своей атлетичности, потому что его сын не знает основных принципов», — сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Thetruth в соцсети X
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