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Кваме Браун: «Леброн Джеймс выжил за счет своей атлетичности, потому что его сын не знает основных принципов»

Кваме Браун раскритиковал Леброна и Бронни Джеймсов.

«Выступление Бронни во вчерашнем матче? Это было ужасно.

Я просто не понимаю. У него есть отец, который, возможно, лучший игрок в истории баскетбола. Это показывает, что он просто выжил за счет своей атлетичности, потому что его сын не знает основных принципов», — сказал бывший игрок НБА

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Thetruth в соцсети X
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