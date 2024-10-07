Стивен Эй Смит: «Мне противно от циников. Леброн Джеймс заслужил право организовать выступление вместе с сыном»

Стивен Эй Смит отверг претензии к Леброну Джеймсу.

Звездный форвард «Лейкерс » первый раз сыграл вместе со своим сыном в предсезонном матче против «Финикса».

«Мне противно от циников, которые набросились на Леброна по этому поводу. Хочу напомнить о том, что никто не сделал больше для баскетбола в современной истории. Можно придираться к броскам, к подкасту. Но я никогда не ставил под сомнение его величие и значение для баскетбола.

Он заслужил право организовать выступление с сыном в одной команде. Право манипулировать процессами НБА на подобном уровне. Он входит в двойку или тройку лучших баскетболистов истории, но именно своей работой в качестве посла баскетбола он заслужил право на подобное.

Если бы что-то такое делал кто-то другой, мы говорили бы иначе. Но не в этом случае, он заслужил», – заключил ведущий ESPN.