Уэнделл Картер получил травму голеностопа в матче с «Новым Орлеаном»

Уэнделл Картер не доиграл матч с «Пеликанс».

25-летний центровой «Орландо » приземлился на ногу Даниэлю Тайсу после попытки заблокировать бросок и получил травму голеностопа.

Игроку понадобилась помощь для перемещения в раздевалку.