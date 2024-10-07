Уэнделл Картер получил травму голеностопа в матче с «Новым Орлеаном»
Уэнделл Картер не доиграл матч с «Пеликанс».
25-летний центровой «Орландо» приземлился на ногу Даниэлю Тайсу после попытки заблокировать бросок и получил травму голеностопа.
Игроку понадобилась помощь для перемещения в раздевалку.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
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