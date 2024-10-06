Мэтт Райан: «Брэндон Ингрэм стал чаще бросать трехочковые после получения»

Мэтт Райан ждет от Брэндона Ингрэма больше трехочковых бросков в этом сезоне.

«Судя по тому, что я видел на тренировках, Брэндон Ингрэм стал чаще бросать трехочковые после получения. Каждый раз, когда он бросает из-за дуги, я кричу: «Бросай больше трехочковых».

Он умеет бросать издали. Он очень способный шутер. Если мы сможем создавать для него больше моментов для легких бросков с Деджонте и Зайоном, это его воодушевит», – сказал форвард «Нового Орлеана».