«Новый Орлеан» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Джордана Хоукинса

Джордан Хоукинс останется в «Пеликанс» на сезон-2025/26.

22-летний защитник подписал 4-летний контракт новичка на 21 миллион долларов в 2023 году. В контракт включены опции клуба на 3-й и 4-й сезоны. «Новый Орлеан » продлил защитника до 2026 года.

Хоукинс набирал 7,8 очка, 2,2 подбора и 1 передачу за 17,3 минуты в среднем в первом регулярном чемпионате НБА в карьере.