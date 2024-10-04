«Новый Орлеан» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Джордана Хоукинса
Джордан Хоукинс останется в «Пеликанс» на сезон-2025/26.
22-летний защитник подписал 4-летний контракт новичка на 21 миллион долларов в 2023 году. В контракт включены опции клуба на 3-й и 4-й сезоны. «Новый Орлеан» продлил защитника до 2026 года.
Хоукинс набирал 7,8 очка, 2,2 подбора и 1 передачу за 17,3 минуты в среднем в первом регулярном чемпионате НБА в карьере.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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