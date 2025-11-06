Карл-Энтони Таунс: «Все еще странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине»

Карл-Энтони Таунс поделился эмоциями после игры против бывшей команды.

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс признался, что до сих пор осмысливает свой переход из «Миннесоты» в «Нью-Йорк». После победы над бывшей командой (137:114) он рассказал о своих чувствах.

«Я все еще ошеломлен, серьезно, это странно. Сейчас я больше ощущаю себя частью «Никс» после всего, что мы пережили в прошлом году, но все равно странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине», – сказал 29-летний баскетболист.

Карл-Энтони Таунс был выбран «Миннесотой» под 1-м номером на драфте НБА 2015 года и провел в команде девять сезонов.

В матче против бывшей команды центровой набрал 15 очков, 10 подборов и 4 передачи за 31 минуту.