  • «Полная #####! Иностранные игроки не лучше американских». Рэймонд Фелтон прокомментировал мнение о том, что легионеры стали сильнее американцев
«Полная #####! Иностранные игроки не лучше американских». Рэймонд Фелтон прокомментировал мнение о том, что легионеры стали сильнее американцев

Экс-игрок НБА раскритиковал миф о превосходстве иностранных баскетболистов.

Экс-игрок НБА Рэймонд Фелтон резко отозвался о распространенном мнении, что легионеры сильнее американских баскетболистов. Фелтон настаивает, что ключевую роль играет не национальность, а то, насколько игрок восприимчив к обучению.

«Я сейчас работаю в системе AAU и тренирую юниоров. Да, некоторые парни не особо восприимчивы к указаниям, но многие другие – вполне. А все эти разговоры, мол, «европейский баскетбол лучше, и тому подобное»... Полная #####! Заокеанские игроки не лучше американских.

Извините, но, так и есть. В целом, они не лучше. Прогрессируют ли они? Несомненно. Там 14-летние парни уже играют против профессионалов. А у нас в том же возрасте ребята все еще выступают в AAU, а не против взрослых мужиков, понимаете о чем я», – заявил Фелтон в подкасте To The Baha.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст To The Baha
