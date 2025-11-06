1

Лука Дончич о частых свистках в матче со «Сперс»: «Наверное, для зрителей это не лучший вариант»

Лука Дончич отметил, что частые остановки затрудняли игру в матче со «Сперс».

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич поделился впечатлениями после победы над «Сан-Антонио» (118:116), отметив, что частые свистки значительно затрудняли ход игры и нарушали ее динамику.

«Свистков было много. Мы выиграли, так что, наверное, это хорошо, но игра часто останавливается. Наверное, для зрителей это не лучший вариант», – сказал Дончич, заработавший пять фолов в матче.

В матче «Лейкерс» – «Сан-Антонио» судьи зафиксировали всего 66 нарушений правил: на счету «озерников» было 30 фолов, у «шпор» – 36.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Луки Дончича
logoЛука Дончич
судьи
logoСан-Антонио
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич набрал 200 очков за первые 5 матчей в сезоне и присоединился к Уилту Чемберлену с этим статистическим достижением
сегодня, 07:30Видео
Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
сегодня, 07:19
Виктор Вембаньяма: «Лука Дончич понимает и знает баскетбол лучше практически всех остальных. Я у него еще не выигрывал»
вчера, 10:44
Главные новости
Малик Монк о Расселле Уэстбруке: «Невероятно, что ему уже столько лет, а он все еще так доминирует»
44 минуты назад
Карл-Энтони Таунс: «Все еще странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине»
сегодня, 15:26
Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка
сегодня, 14:18Фото
В Майами сгорел дом тренера «Хит» Эрика Споэльстры
сегодня, 13:24Фото
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 12:01
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3
сегодня, 11:25
Джей Джей Редик: «Спасибо тем, кто делает расписание. Проснулся словно после столкновения с автобусом, 3-4 ночи прилетов в 3:30»
сегодня, 10:45
Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса»
сегодня, 10:30
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
сегодня, 10:17
Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»
сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» играет с «Енисеем» и другие матчи
38 минут назадLive
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
сегодня, 15:03
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 12:01
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
сегодня, 11:58
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
сегодня, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44