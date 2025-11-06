Лука Дончич о частых свистках в матче со «Сперс»: «Наверное, для зрителей это не лучший вариант»

Лука Дончич отметил, что частые остановки затрудняли игру в матче со «Сперс».

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич поделился впечатлениями после победы над «Сан-Антонио » (118:116), отметив, что частые свистки значительно затрудняли ход игры и нарушали ее динамику.

«Свистков было много. Мы выиграли, так что, наверное, это хорошо, но игра часто останавливается. Наверное, для зрителей это не лучший вариант», – сказал Дончич, заработавший пять фолов в матче.

В матче «Лейкерс» – «Сан-Антонио» судьи зафиксировали всего 66 нарушений правил: на счету «озерников» было 30 фолов, у «шпор» – 36.