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Иман Шамперт об идее объединения Леброна Джеймса и Стефена Карри: «Это читерство»

Иман Шамперт против идеи объединения Леброна Джеймса и Стефена Карри.

«Лучше бы им этого не делать. В сборной США – это было здорово, мы посмеялись над этим. Не делайте этого. Это не круто. Я хочу, чтобы вы были заклятыми врагами.

Кевин Дюрэнт уже все испортил, он перешел к Стефу, чтобы они не могли быть заклятыми врагами. Это ранило сердце каждого. Брон, не делай этого. Не делай нам всем больно. Мы будем плакать, а потом посмотрим на это, и нам может понравиться. Я буду чертовски наслаждаться вашим пик-н-роллом. Мне это очень понравится. Но не делай этого. Это нечестно.

Это читерство. Это буквально читерство. Пик-н-ролл с Леброном и Стефом. Удачи. Удачи, ребята. Пожалуйста, Боже, не делайте этого. Это читерство», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoИман Шамперт
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