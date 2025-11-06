  • Спортс
Малик Монк о Расселле Уэстбруке: «Невероятно, что ему уже столько лет, а он все еще так доминирует»

Малик Монк восхищен, что Уэстбрук почти в 37 лет все еще доминирует на площадке.

Защитник «Сакраменто» Малик Монк считает, что Расселл Уэстбрук по-прежнему достоин места в стартовом составе, ведь почти в 37 лет он продолжает доминировать на площадке.

«Мы сильно в этом нуждались, особенно стартовая пятерка. За последние несколько лет мы часто плохо начинали игры. С его появлением стартовый состав играет с большей энергией, с большим напором.

Невероятно, что ему уже столько лет, а он все еще так доминирует на площадке», – сказал Монк.

В первых двух матчах в составе «Кингз» Уэстбрук проводил на площадке 19 и 17 минут, но быстро стал ключевым игроком: в последних шести играх он часто выходил в стартовом составе, проводя 27–37 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
