Кентавиус Колдуэлл-Поуп о переходе в «Орландо»: «Выбираю команду, где я лучше всего вписываюсь»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал, почему он выбрал «Орландо».
«На первом месте для меня семья. Принести пользу себе и своей семье – это главное. Поэтому я разговариваю с агентом и узнаю все числа. Затем я выбираю команду и организацию, где, как мне кажется, я лучше всего вписываюсь, и где я смогу оказать немедленное влияние. Отношения тоже имеют значение. Я выбираю команду, которой я нужен. Я не хочу остаться недооцененным.
В «Орландо» увидели мою ценность. Я посмотрел на их организацию, на их тренерский состав. Я знаю некоторых из их тренерского состава. Знаю некоторых игроков, я играл против них. Я наблюдал за их командой на протяжении всего сезона. Многое из этого сыграло роль в выборе моей следующей команды», – сказал атакующий защитник «Орландо».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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