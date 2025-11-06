Маркус Смарт об ошибке в концовке матча со «Сперс»: «Беру всю ответственность на себя. Такое больше не повторится»

Маркус Смарт взял вину на себя после ошибки в концовке матча с «Сан-Антонио».

За 1,2 секунды до конца четвертой четверти матча с «Сан-Антонио » защитник «Лейкерс » Маркус Смарт допустил ошибку, которая едва не стоила победы его команде.

При счете 118:116 в пользу «Лейкерс » «озерники» имели владение, но Смарт наступил на лицевую линию, пытаясь отдать передачу Рую Хатимуре. Судья зафиксировал потерю, и право атаки перешло к «шпорам».

В итоге «Лейкерс » сумели удержать победу, а после матча Смарт полностью взял вину на себя.

«Я не мог поверить. Кажется, они сказали, что я наступил на линию когда отдавал пас. А я подумал: мы же постоянно видим, как игроки быстро вводят мяч в игру, нога немного за линией, но он все еще на паркете и свистка нет.

В конце игры, за 1,2 секунды, у нас был открытый игрок, ему оставалось только поймать мяч, и игра бы закончилась. Это немного странно. Но я – ветеран с 12-летним стажем, и не могу совершать такие ошибки.

Я полностью беру на себя ответственность. Мои партнеры это понимают. Они будут подкалывать меня. Но такое больше не повторится», – заявил Смарт.