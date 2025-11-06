  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Маркус Смарт об ошибке в концовке матча со «Сперс»: «Беру всю ответственность на себя. Такое больше не повторится»
1

Маркус Смарт об ошибке в концовке матча со «Сперс»: «Беру всю ответственность на себя. Такое больше не повторится»

Маркус Смарт взял вину на себя после ошибки в концовке матча с «Сан-Антонио».

За 1,2 секунды до конца четвертой четверти матча с «Сан-Антонио» защитник «Лейкерс» Маркус Смарт допустил ошибку, которая едва не стоила победы его команде.

При счете 118:116 в пользу «Лейкерс» «озерники» имели владение, но Смарт наступил на лицевую линию, пытаясь отдать передачу Рую Хатимуре. Судья зафиксировал потерю, и право атаки перешло к «шпорам».

В итоге «Лейкерс» сумели удержать победу, а после матча Смарт полностью взял вину на себя.

«Я не мог поверить. Кажется, они сказали, что я наступил на линию когда отдавал пас. А я подумал: мы же постоянно видим, как игроки быстро вводят мяч в игру, нога немного за линией, но он все еще на паркете и свистка нет.

В конце игры, за 1,2 секунды, у нас был открытый игрок, ему оставалось только поймать мяч, и игра бы закончилась. Это немного странно. Но я – ветеран с 12-летним стажем, и не могу совершать такие ошибки.

Я полностью беру на себя ответственность. Мои партнеры это понимают. Они будут подкалывать меня. Но такое больше не повторится», – заявил Смарт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА
logoМаркус Смарт
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
сегодня, 09:45Видео
Лука Дончич на вопрос о своей защите против «Сперс»: «Единственное, что у меня получалось сегодня»
сегодня, 07:19
НБА. 35+9+13 Дончича позволили «Лейкерс» победить «Сперс», 33+15+16 Йокича помогли «Денверу» обыграть «Майами», «Портленд» прервал победную серию «Оклахомы» и другие результаты
сегодня, 06:13
Главные новости
НБА. «Клипперс» сыграют с «Финиксом»
12 минут назад
Евролига. «Фенербахче» принимает «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
17 минут назадLive
Леброн Джеймс получил допуск к контактным тренировкам, повторное обследование состоится через 1-2 недели
сегодня, 17:08
Кевин Дюрэнт – отцу Джа Морэнта: «Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!»
сегодня, 16:45Видео
«Полная #####! Иностранные игроки не лучше американских». Рэймонд Фелтон прокомментировал мнение о том, что легионеры стали сильнее американцев
сегодня, 16:42
Малик Монк о Расселле Уэстбруке: «Невероятно, что ему уже столько лет, а он все еще так доминирует»
сегодня, 15:50
Карл-Энтони Таунс: «Все еще странно видеть форму «Тимбервулвз» без своей фамилии на спине»
сегодня, 15:26
Лука Дончич о частых свистках в матче со «Сперс»: «Наверное, для зрителей это не лучший вариант»
сегодня, 14:46
Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка
сегодня, 14:18Фото
В Майами сгорел дом тренера «Хит» Эрика Споэльстры
сегодня, 13:24Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
52 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
сегодня, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
сегодня, 15:03
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 12:01
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
сегодня, 11:58
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
сегодня, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52