Майкл Купер: «У Чемберлена был только фингер-ролл, в то время как у Шака был данк»
«Мой величайший игрок всех времен – Карим Абдул-Джаббар. Я думаю, что он величайший из тех, кто когда-либо играл в эту игру. Да, было много других, но Карима нужно поставить на первое место – это мой выбор.
На второе место ставлю Мэджика Джонсона. Байрон Скотт может подтвердить, мы видели, как молодой человек пришел просто хорошим баскетболистом, а стал легендарным игроком, который фактически изменил баскетбол и «Лейкерс».
Джерри Уэст – третий. Элджин Бэйлор – четвертый, потому что Элджин привнес в баскетбол креативность и артистизм, владея мячом одной рукой. Элджин Бэйлор, вероятно, был самым опасным скорером, несмотря на свой невысокий рост в 195 сантиметров.
Мой пятый номер – Кобе, но запасным пятым номером был бы Шак. Шак был самым доминирующим игроком, за исключением Уилта Чемберлена. Но я отдаю Шаку преимущество, потому что у Уилта не было броска в прыжке. Все, что у него было, это фингер-ролл, в то время как у Шака был данк», — заявил пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».
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