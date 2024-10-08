Майкл Купер: «У Чемберлена был только фингер-ролл, в то время как у Шака был данк»

Майкл Купер назвал пятерку лучших игроков в истории «Лейкерс».

«Мой величайший игрок всех времен – Карим Абдул-Джаббар . Я думаю, что он величайший из тех, кто когда-либо играл в эту игру. Да, было много других, но Карима нужно поставить на первое место – это мой выбор.

На второе место ставлю Мэджика Джонсона . Байрон Скотт может подтвердить, мы видели, как молодой человек пришел просто хорошим баскетболистом, а стал легендарным игроком, который фактически изменил баскетбол и «Лейкерс».

Джерри Уэст – третий. Элджин Бэйлор – четвертый, потому что Элджин привнес в баскетбол креативность и артистизм, владея мячом одной рукой. Элджин Бэйлор, вероятно, был самым опасным скорером, несмотря на свой невысокий рост в 195 сантиметров.

Мой пятый номер – Кобе, но запасным пятым номером был бы Шак. Шак был самым доминирующим игроком, за исключением Уилта Чемберлена. Но я отдаю Шаку преимущество, потому что у Уилта не было броска в прыжке. Все, что у него было, это фингер-ролл, в то время как у Шака был данк», — заявил пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс».