Кевин Дюрэнт – отцу Джа Морэнта: «Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!»

Кевин Дюрэнт устроил словесную перепалку с отцом звезды «Мемфиса» во время игры.

Форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт обменялся колкостями с отцом звезды «Мемфиса » Джа Морэнта , Ти Морэнтом, во время матча «Рокетс» и «Гриззлис».

«Твой сын не хочет здесь оставаться. Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!», – выкрикнул Дюрэнт.

На эту реплику Ти Морэнт и его друзья отреагировали смехом.