Кевин Дюрэнт – отцу Джа Морэнта: «Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!»
Кевин Дюрэнт устроил словесную перепалку с отцом звезды «Мемфиса» во время игры.
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт обменялся колкостями с отцом звезды «Мемфиса» Джа Морэнта, Ти Морэнтом, во время матча «Рокетс» и «Гриззлис».
«Твой сын не хочет здесь оставаться. Мы знаем, что это твой последний уик-энд здесь. Наслаждайся!», – выкрикнул Дюрэнт.
На эту реплику Ти Морэнт и его друзья отреагировали смехом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
