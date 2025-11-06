Леброн Джеймс получил допуск к контактным тренировкам, повторное обследование состоится через 1-2 недели

Леброн Джеймс получил допуск к контактным тренировкам.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс официально допущен к контактным тренировкам, об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Следующим этапом его реабилитации станет постепенное увеличение нагрузок для подготовки к полноценной работе в формате 5 на 5.

Медицинский штаб «Лейкерс» проведет повторное обследование состояния Джеймса через одну-две недели, по итогам которого будет принято окончательное решение о его возвращении в игру.

В отсутствие 40-летнего игрока «озерники» уверенно начали сезон и с показателем 7-2 идут на втором месте Западной конференции.