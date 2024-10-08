Что я ненавижу в современной НБА

НБА восхитительна, и мы все здесь именно поэтому. Но было бы глупо делать вид, что лигу нельзя сделать лучше. Некоторые изменения напрашиваются давно. Что-то стало бесить только в последнее время. А какие-то вещи бессмысленно существуют уже так долго, что на них перестали обращать внимание.

Сегодня поговорим обо всех этих аспектах, делающих нашу любимую НБА хуже.

Антибаскетбольные правила

В последнее время становится все более очевидным, что нужно разрешить больше контакта. Мы видели Олимпиаду и видели, как может выглядеть нормальный баскетбол, без этих левых свистков из разряда «потому что так принято». А теперь представьте, что эту установку реализуют нормальные арбитры, а не фибашные полосатики. Будет очень весело.

Достаточно просто разрешить больше контакта телом: дай защитникам плотно обороняться против прохода перебирая ногами, а не заставляй выбирать между «подставиться под фол в атаке» или «пытаться увернуться от атакующего игрока». Речь не о том, чтобы превратить игру в хоккей, но, если защитник не движется навстречу нападающему, не бьет по рукам, не прихватывает и не ставит подножки, то и фола, скорее всего, не было. А все эти моменты, когда атакующий игрок просто вбегает в защитника, взвизгивает и швыряет мячом под потолок – это не баскетбол.

В свое время многие костерили Хардена за его, скажем так, излишне практичный подход к игре, но меня не раздражали матчи того «Хьюстона». Да и прием Бороды с поддеванием руки соперника выглядел странно, но приемлемо. Было ощущение, что Джеймс все же действительно обыграл соперника тем, что успел зацепить его руку, хотя это дело вкуса.

А вот смотреть на игру нынешнего Эмбиида – просто больно. Любой контакт с ним рассматривается как фол. И нет никакого ощущения, что Джо при этом кого-то обыграл. Просто после каждого промаха он разводит руками и ждет свистка. И это не вина Джо, его игра – продукт системы, НБА создала условия, при которых такой баскетбол не просто возможен, но успешен и неизбежен.

Во второй половине прошлого сезона НБА уже подкрутила правила в пользу защиты (и, кстати, это всем понравилось), но нужно продолжать, там еще огромное пространство для улучшения. Может, в итоге части звезд будет труднее набирать 30+ очков, но я готов, не задумываясь, принести их в жертву баскетбольным богам. Ведь кто-то выделяться все равно будет, кто-то все равно будет звездой. В конце концов, все рассказывают, какая мясорубка была в 90-х, но не то чтобы там не было ярких игроков.

В своем нынешнем виде НБА просто осознанно ухудшает продукт, заставляя нас смотреть на завышенное число штрафных и постоянные попытки игроков заработать легкие очки методами, не имеющими ничего общего с баскетболом. Представьте, что они скинут эти кандалы.

Радует, что НБА предпринимает правильные шаги. Они стараются убрать это «поднял соперника замахом и прыгнул в него, чтобы заработать пару штрафных», они сделали игру более контактной. Но даже баскетбол второй части прошлого сезона очень даже можно сделать лучше, дав защите больше полномочий.

Разрешите тренерам брать больше челленджей

У команд изначально куча тайм-аутов, то есть пауз, которые уже заложены в игру. Просто разрешите тренерам каждый из их тайм-аутов обменять на челлендж. Очевидно, что судейских ошибок и спорных моментов в матче больше, чем по полтора на команду.

Больше челленджей – это более высокая точность решений, это больше справедливости. Понятно, что пересматривать каждый свисток не будешь, но уже имеющиеся в игре паузы явно можно пустить на улучшение качества судейства.

Добавьте правило Батлера

Нужно ввести правило, по которому Батлер будет обязан весь сезон играть с прической, которая у него была в медиадень.

Да, это правило касается только Батлера.

Нужно исправить плей-ин

Сама идея плей-ин придала бодрости концовке сезона. Но было бы не лишним добавить сюда немного справедливости.

Нужно ввести какой-то порог входа в плей-ин. Сейчас это 10-я строчка в конференции, но что, если 10-я команда условной конференции (назовем ее Восточной) выиграла 30 матчей? И теперь у них будет шанс выбить кого-то, кто взял игр 40? С какой стати? Там должен быть порог либо по количеству побед, либо по отставанию в этом количестве побед.

Если 9-я команда взяла 40 матчей, а 8-я – 42, то одна встреча на вылет может быть более справедливым способом выбрать сильнейшего, чем вот эти 2 победы по дистанции 82-матчевого марафона. Но если разница матчей 5 и больше, то не за что там играть.

Травмы

Я же не говорил, что у меня есть решение для всех проблем. Но количество повреждений ключевых игроков в последних нескольких сезонах бесит.

Ты не можешь быть уверен, действительно ли победила сильнейшая команда или победил тот, кто просто остался здоровым. Это касается и плей-офф, где «Бостон» проходит Восток, не встретив по пути ни одной живой команды, и матчей регулярки, где трудно найти репрезентативную выборку, и получается, что «эти команды играли три раза, но в первом матче не было того игрока, во втором – другого, а к третьему матчу обеим командам уже ничего не было нужно».

Популярны стали разговоры о том, как часто звезды пропускают матчи и как часто нам удается посмотреть встречи, где в составе обеих команд здоровы хотя бы топ-2 игрока. Неприлично весомое количество пропущенных матчей стало утомлять, особенно на фоне того, что часть пропусков была продиктована не реальными травмами, а лоуд-менеджментом – философией предоставления отдыха игрокам, который по идее должен быть профилактикой травм.

В прошлом сезоне НБА решила выписать любителям профилактического отдыха живительных люлей и ввела порог, делающий невозможным получение наград игроками, которые не провели 65 матчей. Они долго говорили о том, как это классно работает, ведь Кавай Ленард (а он не претендует ни на какие награды и не получает никаких ништяков от попадания в олл-НБА пятерки) перестал пропускать матчи.

Только все про это забыли, когда Эмбиид в погоне за вторым MVP вышел на матч явно неготовым и получил травму. Кто-то говорит о том, что это был случайный эпизод, но если вы видели тот матч, то знаете, что травма Эмбиида там была чуть ли не неизбежна, мужчина с трудом перебирал ногами и неоднократно падал на ровном месте. Это, конечно, его и «Филадельфии» решение и их ошибка, но она вряд ли была бы возможной без этой поправки к правилам. И это подрывает всю идею и льет воду на мельницу сторонников лоуд-менеджмента: Джо пропустил бы пяток матчей, а вместо этого он травмирован и пропускает чуть ли не полсезона, это лучше, что ли?

В любом случае травм много, пропущенных человеко-матчей много. Уилт Чемберлен играл в тех же кроссовках, в которых школота бегала по стройкам, из паркета на баскетбольных площадках тогда торчали гвозди, а на выездные матчи приходилось ходить пешком и туда, и обратно, и оба раза в гору. Но Чемберлен выступал в каждом матче и бегал без замен, что благодаря паре овертаймов привело к комичным 48,5 минуты за матч. И он делал это под присмотром таких врачей, которым пластырь казался верхом человеческой мысли.

Понятно, что игра с тех пор стала более энергозатратной, современная НБА подталкивает человеческое тело гораздо ближе к его пределу. Но ведь и условия стали лучше.

Или сейчас спортсмены так носятся, что их уже ничего не спасет?

Вообще одно предложение есть...

Сезон слишком длинный

82 матча – это больше, чем куча, и сезон вполне можно сократить. То есть хронологически – оставить как есть, но на тот же срок растянуть не 82 игры, а 58 (по 2 матча с каждым соперником). Отдыха между играми станет больше, усталость будет накапливаться медленнее, может, спортсменам станет проще проживать сезон.

И потом, при таком раскладе эти матчи начнут что-то значить. Сейчас каждая отдельно взятая игра регулярки не стоит ничего и теряется в общем массиве. Но, если проводить около 10 матчей в месяц, они получат большую важность и станут чем-то, похожим на событие.

Более того, если все играют друг с другом по 2 раза, то у всех команд одинаковый набор соперников (сейчас против команд своей конференции играют по 3-4 матча, против чужой – по 2), а значит, можно скинуть все команды в одну общую таблицу и начать уже запихивать в плей-офф 16 лучших команд НБА, а не 8 с Востока и 8 с Запада. Да, когда-то в первом раунде «Майами» придется лететь в Портленд. Ну, сыграют 2 в гостях, 3 – дома, 2 – в гостях, ничего страшного, для принимающей команды это максимум 2 перелета. Зато какой новый опыт! Но я отвлекся, это скорее просто дополнительный бонус от сокращения сезона, хотя общая таблица добавит пресловутой справедливости.

Понятно, что меньше игр – меньше трансляций и проданных билетов, а значит – меньше денег. Но, если матчи станут интереснее и ярче, если они станут важнее, а игроки станут пропускать меньший процент матчей, то, может, и интереса к этим играм станет больше. И при сокращенном количестве – но увеличенном качестве – продукта удастся выйти примерно на те же доходы (да и для трансляций на национальном ТВ – а это чуть ли не половина доходов – матчей в любом случае хватит). Но вообще меня это слабо заботит, я всегда готов принести часть благополучия незнакомых мне миллионеров и миллиардеров в жертву моему развлечению.

Тут неизбежно начнутся разговоры о рекордах и «как же мы будем это сравнивать с тем, что было раньше».

Но, во-первых, сезоны совсем не всегда были 82-матчевыми. До 1959-го сезоны в принципе были не дольше 72 игр. 82 матча стали нормой только во второй половине 60-х. Но «норма» не равно «константа». Возьмем для примера «Бостон», начиная с сезона-98/99, у них было две 72-матчевых регулярки, одна 81-матчевая, одна 66-матчевая и одна 50-матчевая.

А, во-вторых, при сравнении цифр разных эпох количество матчей – наименьшая из проблем. Просто посмотрите на сегодняшнюю игру и на матчи начала нулевых и попытайтесь убедить себя в том, что это один и тот же спорт, показатели внутри которого можно как-то сравнивать.

Ну да, при сокращении количества матчей рекорд Леброна по результативности никто никогда не побьет, как и рекорд Карри по трешкам, или Стоктона – по ассистам.

Ну и что?

Они останутся легендами своего времени, как Уилт с его 55 подборами в игре и 48,5 минутами за матч или Расселл с его 11 титулами.

Обстоятельства меняются, некоторые вещи не получается повторить в новых условиях, но это не тот фактор, который должен вставать на пути прогресса.

Отодвиньте круг чарджа

Сейчас эта скобка слишком близко к кольцу, в итоге защитники, желающие подставиться под фол в атаке и выходящие за эту линию, часто принимают уже летящих соперников. Это и опасно, и не зрелищно.

Нейт Данкан придумал простое, как «кирпич» Расселла Уэстбрука, решение: отодвинь эту скобку метра на полтора дальше. Тогда, если игрок все же решит подставиться, то ему придется выйти туда, откуда еще никто не летит к кольцу и встретить бегущего игрока, а не прыгающего.

Я не предлагаю отнять у защищающегося игрока право «просто стоять» в трехсекундной. Не любой контакт внутри скобки – фол в защите, просто не свисти там фолы в нападении. Убери стимул подставляться под игроков, находящихся в фазе полета.

Уберите фотографов и операторов с лицевой

Ну, правда, сколько можно, а? Они сидят там только для того, чтобы в них врезались игроки. Мы тут говорим о травмах и безопасности, но при этом у лиги целый кластер людей, вся работа которых – заставлять баскетболистов спотыкаться.

Мы спокойно проживем без этих ракурсов.

Нужно отменить второй жесткий потолок

Нет, в самой идее нет ничего плохого, но мы видим, как ее используют. Теперь у каждого жмота с баскетбольной командой есть отмазка – нет, мне не жалко денег, просто второй потолок, вы понимаете...

Второй потолок накладывает некоторые ограничения, но он никак не мешает сохранить состав. Он лишает гибкости и мешает усиливаться, это правда. Но команда, которая залезла в налог на 18 миллионов (а где-то там находится второй жесткий потолок), должна уже иметь чемпионские притязания и обладать приличным составом. И сохранить его ты сможешь. Просто для этого придется платить.

Заметили, как никто не ноет по поводу первого жесткого потолка? А ведь разница между первым и вторым жестким потолком чуть ли не меньше, чем между первым жестким потолком и отсутствием жесткого потолка.

Судите сами, первый жесткий потолок:

● никаких исключений среднего уровня;

● нельзя получать в сделке ни копейки больше, чем отдал;

● нельзя получать игроков по сайн-энд-трэйду;

● нельзя подписывать дорогих выкупленных игроков (тех, у кого контракт до выкупа был равен МЛЕ или больше).

Второй жесткий потолок:

● нельзя обменивать нескольких человек за раз, что неудобно для уравнивания зарплат в сделке;

● нельзя отдавать игроков по сайн-н-трэйду (но можно переподписать своего игрока, чтобы обменять его через полгода);

● при долгом нахождении во втором потолке твои пики отправляются на дно драфта (у команд с такой платежкой и так не должно быть высоких пиков);

● нельзя обменивать свои пики больше, чем на 6 лет вперед. Это реально неудобно, потому что у команд с такой платежкой пики на ближайшие годы обычно уже розданы, и получается, что подсластители для сделок найти труднее;

● нельзя использовать деньги в обменах. На самом деле, кто-то мог бы попробовать почистить свою платежку, скинув лишний контракт с кучкой золота. То есть второй жесткий потолок отчасти мешает избежать второго жесткого потолка, что не слишком логично.

На мой вкус это звучит так, что первый жесткий потолок – выстрел из дробовика, второй жесткий потолок – выстрел из дробовика, и еще в тебя кинули камнем.

Понятно, что оно хуже, но насколько?

Фактор второго потолка явно непропорционально раздут. И причина на то очевидна – ныть по поводу первого потолка нельзя. Все эти прижимистые владельцы видели, как «Уорриорс» и «Клипперс» бросались деньгами совсем недавно, когда первый жесткий потолок уже существовал (на самом деле, тогда ограничения при первом жестком потолке были несколько иными).

А вот второй потолок – новинка, которую можно превратить в мифологизированное зло, используемое как отмазка, оправдывающая все. Если раньше менеджер скидывал полезного игрока ради сохранения денег владельца и потом сидел тихо, потому что все все понимают, то теперь этот же менеджер с умным видом будет зачехлять дичь про «реалии нового коллективного соглашения» и «гибкость». Нет, вы просто жадные и пытаетесь слить в унитаз лучшие годы Николы Йокича. А вы просто перестали верить в возможность построить команду вокруг Кавая, поэтому отпустили Джорджа. А вы... на ваш счет не уверен, вы все-таки получили Дивинченцо.

Отмените второй жесткий потолок, хватит помогать жадным владельцам выглядеть менее жадными. Коллективное соглашение и так усложнено сверх меры (хотя это, наверное, логичный итог долгой эволюции), и вот этот ход со вторым жестким потолком стал удобной ширмой для людей, которым не стоит владеть спортивными командами. А те, кто готов тратить, все еще находят способы тратить, спросите у Окоги.

К слову, пострадавших от ограничений самого второго жесткого потолка на данный момент явно меньше, чем тех, кто пострадал из-за попыток этого второго потолка избежать.

Матч звезд – полный тухляк

Игра, как правило, скучная. Интересны первые несколько минут и последние несколько минут (если разница в счете небольшая). А вторая и третья четверти – какая-то бессмысленная трата времени.

Я не знаю, можно ли заставить баскетболистов бороться в выставочном матче, но в своем нынешнем виде Матч всех звезд лишен всякого смысла, наследие среднестатистического оллстара – пара мемов и тонны нытья о том, насколько все это было тухло.

Из конструктивных предложений – нужно превратить Матч звезд в турнир звезд. Как то, что сделали с игрой молодежи.

Нужны 4 команды:

● сначала в подкасте Руссилло и Симмонса вручную отбираются 8 человек в сборную ветеранов. Четких критериев нет, но всем понятно, что сейчас это будут Карри, Леброн, Кавай, Дюрэнт и еще 4 человека.

● вторая команда – победители этого детского мини-турнира, играющегося в пятницу.

● третья и четвертая команды – сборные Востока и Запада, подобранные из не вошедших в первые 2 команды людей.

И пусть они играют полуфиналы и финал. Поставь итоговый счет в районе 40 очков, кто первый их набрал, тот победил. Игры не будут затянуты, ты как бы уберешь эту промежуточную унылую часть оллстара. Плюс все захотят вынести старперов, а еще – показать детям, что им тут не место. В игру добавится что-то личное, какие-то эмоции, может, будет весело.

В любом случае терять оллстару нечего. Мы сейчас на том этапе, когда можно просто опубликовать составы и не проводить сам матч.

Нужно починить данк-контест

При всем уважении к Макклангу, «спасающему» контест, суть этого мероприятия не в том, чтобы просто посмотреть шикарные данки (их полно в интернете, и этим занимаются профессиональные данкеры, а не игроки, для которых броски сверху – просто хобби). Суть в том, чтобы посмотреть, как соревнуются в бросках сверху значимые игроки НБА. Не обязательно суперзвезды, Гордона с Лавином было достаточно.

Собственно, конкурс трешек и стал главным событием субботы (а то и всего звездного уикенда), потому что там участвуют действительно крутые снайперы. Как-то так вышло, что Карри и Лиллард не боятся проиграть. Стеф так вообще соревновался в казалось бы безвыигрышном с точки зрения репутации контесте с Ионеску из женской НБА. И знаете, чем это закончилось? Всем было весело, вот чем.

А вот данкующие звезды по какой-то причине слишком серьезно к себе относятся.

И не надо рассказывать про то, что все возможные данки уже забиты, суть не в этом. Если сейчас кто-то просто повторит программу Джейсона Ричардсона с одного из контестов, все будут в восторге. Достаточно имен и исполнения. Ну, и адекватное судейство на этих конкурсах тоже бы не помешало, конечно.

Форма

Серая форма никогда не выглядит хорошо. Черная форма выглядит хорошо, только если черный – один из цветов команды (т.е. «Сперс», «Блейзерс» или «Рэпторс», а не «Селтикс» или «Лейкерс»). И от убогих комплектов нужно избавиться.

Понятно, что нужно как-то продавать майки, и если они каждый год не будут меняться, то продажи могут просесть, поэтому придумываются всякие дополнительные комплекты. Но, если ты хочешь заполучить деньги болельщиков, нужно проявить чуть больше изобретательности.

С техническими фолами явно что-то не так

Во-первых, хватит давать технические за висение на кольце, в этом нет ни капли смысла.

Во-вторых, почему вы так боитесь, что кто-то обидит соперника? «О, он посмотрел на оппонента после броска сверху, это технарь». Почему? Потому что соперник обидится? Так он обидится и на то, что его называют слишком маленьким, но на это почему-то всем плевать. В НБА играют взрослые мальчики, дай им немного подразниться, добавь эмоций в игру, риски минимальны. Они же все равно никогда не будут взаправду драться. Ну, или создай совсем стерильную среду и удаляй за любые жесты, которые могут кого-то обидеть. Будь последователен.

В-третьих, не нужно беречь звезд. Если Дончич уже в первой четверти наныл на удаление, значит, удаляй его в первой четверти. Пара таких матчей – и он перестанет плакать, просто покажи, что у его действий есть последствия. Всем плевать на то, что Лука не доиграет несколько матчей регулярки, если в результате он перестанет делать вид, что каждый его промах – это фол соперника.

С Дрэймондом это не сработает, его уже только могила исправит, так что он при таких вводных играть будет в среднем по 8 минут за матч. Но это его проблемы. 99% игроков НБА вылетали бы с площадки в каждом матче, если бы вели себя как Грин. Это опять же непоследовательность, которая выглядит как несправедливость и всех бесит.

Добавь логики в раздачу технарей, сделай так, чтобы игроки чаще орали друг на друга и реже орали на судей, это создаст более спортивную атмосферу.

Кажется, я перечислил все наиболее раздражающие меня аспекты сегодняшней НБА, но такие списки никогда не бывают завершенными, так что предлагаю продолжить поток ненависти в комментариях.

Баскетбольный подкаст в телеграме

Тот же баскетбольный подкаст в youtube

Тот же баскетбольный подкаст ВК

Фото: Gettyimages.ru /Sean M. Haffey, Hunter Martin, Matthew Stockman, David Berding, Adam Glanzman