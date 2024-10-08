Джа Морэнт: «Я в порядке. Это предсезонка»

Джа Морэнт заявил, что он в порядке после небольшого повреждения.

«Я в порядке. Это предсезонка», – передает слова разыгрывающего «Мемфиса » журналист ESPN Тим Макмэн.

Морэнт получил повреждение во второй четверти предсезонного матча с «Далласом» (121:116), когда возвращался в защиту во время быстрой атаки соперника и неудачно поставил правую ногу. Морэнт вернулся в раздевалку, но продолжил игру после большого перерыва. В третьей четверти после данка он снова попросил замену и покинул площадку, прихрамывая.

По словам главного тренера «Гризлис» Тэйлора Дженкинса, у разыгрывающего «небольшое растяжение».