Джа Морэнт не смог доиграть предсезонный матч с «Далласом» из-за повреждения голеностопа
Джа Морэнт получил травму голеностопа.
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» получил повреждение во второй четверти предсезонного матча с «Далласом» (121:116), когда возвращался в защиту во время быстрой атаки соперника и неудачно поставил правую ногу.
Морэнт вернулся в раздевалку, но продолжил игру после большого перерыва. В третьей четверти после данка он снова попросил замену и покинул площадку, прихрамывая.
Джа, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча, набрал 13 очков, 4 подбора и 3 результативные передачи за 18 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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