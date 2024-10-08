Джа Морэнт, скорее всего, избежал серьезной травмы

Джа Морэнт получил травму голеностопа.

По словам главного тренера «Гризлис» Тэйлора Дженкинса , у разыгрывающего «небольшое растяжение».

Морэнту еще предстоит пройти обследование, но в команде считают, что он избежал серьезной травмы.

Звездный разыгрывающий «Мемфиса » получил повреждение во второй четверти предсезонного матча с «Далласом» (121:116), когда возвращался в защиту во время быстрой атаки соперника и неудачно поставил правую ногу.

Морэнт вернулся в раздевалку, но продолжил игру после большого перерыва. В третьей четверти после данка он снова попросил замену и покинул площадку, прихрамывая.

Джа, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча, набрал 13 очков, 4 подбора и 3 результативные передачи за 18 минут.