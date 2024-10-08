Джа Морэнт сделал навес под аллей-уп на Зака Иди и исполнил эффектный блок-шот
Джа Морэнт организовал два красивых момента в матче с «Далласом».
В начале второй четверти предсезонной встречи разыгрывающий «Мемфиса» сделал навес под аллей-уп на новичка Зака Иди, а вскоре исполнил эффектный блок-шот в высоком прыжке.
Джа, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча, набрал 13 очков, 4 подбора и 3 результативные передачи за 18 минут. Он не смог доиграть до конца из-за повреждения голеностопа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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