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Джа Морэнт сделал навес под аллей-уп на Зака Иди и исполнил эффектный блок-шот

Джа Морэнт организовал два красивых момента в матче с «Далласом».

В начале второй четверти предсезонной встречи разыгрывающий «Мемфиса» сделал навес под аллей-уп на новичка Зака Иди, а вскоре исполнил эффектный блок-шот в высоком прыжке.

Джа, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы плеча, набрал 13 очков, 4 подбора и 3 результативные передачи за 18 минут. Он не смог доиграть до конца из-за повреждения голеностопа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
предсезонные матчи
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