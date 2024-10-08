Скотти Барнс вернулся в расположение «Рэпторс» и возобновил тренировки с командой

Скотти Барнс вернулся в расположение «Рэпторс».

Лидер «Торонто » возобновил тренировки с командой. Как сообщают клубные инсайдеры, это сразу же положительно сказалось на уровне и интенсивности занятий.

Форвард пропустит начало тренировочного лагеря «Торонто» по личным причинам. 23-летний баскетболист ранее писал в социальных сетях, что вместе со своей девушкой они ожидают рождения первенца.