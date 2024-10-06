Скотти Барнс назвал Фреда Ванвлита и Гарретта Темпла своими учителями в плане лидерства

Скотти Барнс рассказал о тех, у кого учился лидерским качествам.

«Первым, когда я пришел в лигу, был, разумеется, Фред Ванвлит . Он природный лидер, это видно по его поведению. Он вел нас за собой тогда.

Сейчас же мне очень помогает общение с Гарреттом Темплом. У него масса лидерских качеств. Он наверняка станет тренером. Просто слушать его интересно. Он всегда говорит правильные вещи», – заключил звездный форвард «Торонто ».

Гарретт Темпл был перевыбран вице-президентом профсоюза игроков НБА .

Фред Ванвлит получил трехлетний контракт и роль ментора в молодом составе «Хьюстона» перед началом прошлого сезона.