Скотти Барнс назвал Фреда Ванвлита и Гарретта Темпла своими учителями в плане лидерства
Скотти Барнс рассказал о тех, у кого учился лидерским качествам.
«Первым, когда я пришел в лигу, был, разумеется, Фред Ванвлит. Он природный лидер, это видно по его поведению. Он вел нас за собой тогда.
Сейчас же мне очень помогает общение с Гарреттом Темплом. У него масса лидерских качеств. Он наверняка станет тренером. Просто слушать его интересно. Он всегда говорит правильные вещи», – заключил звездный форвард «Торонто».
Гарретт Темпл был перевыбран вице-президентом профсоюза игроков НБА.
Фред Ванвлит получил трехлетний контракт и роль ментора в молодом составе «Хьюстона» перед началом прошлого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Торонто»
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