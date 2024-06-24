Скотти Барнс подпишет максимальное продление новичка на пять лет и сумму до 270 миллионов долларов
«Торонто» собирается продлить соглашение Скотти Барнса.
Барнс подпишет максимальное продление новичка на пять лет на сумму до 270 миллионов долларов. 22-летний форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Рэпторс». Барнс подпишет контракт 6 июля.
Барнс набирал 19,9 очка, 8,2 подбора и 6,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Форвард попал на Матч всех звезд НБА.
«Торонто» закончил регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции с результатом 25-57.
Кто-то может сказать, что если Торонто даст ему не 270/5, а, например, 200/5 - что прямо очень мало станет что ли, или другой клуб готов платить ему столько же?
Нет же, зачем сразу на максимум подписывать. Получать будет на уровне топ-15 лиги, а на деле в топ-50 если входит, то хорошо.
Зачем так сильно переплачивать, когда у игрока особо других вариантов и нет, и никто условия выгоднее все равно не предложит.