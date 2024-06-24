Скотти Барнс подпишет максимальное продление новичка на пять лет и сумму до 270 миллионов долларов

Теги Торонто НБА Эдриан Воджнаровски Скотти Барнс Баскетбол

«Торонто» собирается продлить соглашение Скотти Барнса.

Барнс подпишет максимальное продление новичка на пять лет на сумму до 270 миллионов долларов. 22-летний форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Рэпторс». Барнс подпишет контракт 6 июля.

Барнс набирал 19,9 очка, 8,2 подбора и 6,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Форвард попал на Матч всех звезд НБА.

«Торонто» закончил регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции с результатом 25-57.

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9 комментариев
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Ребята в комментариях, вы как будто НБА не интересовались лет 5. Обычное продление главной молодой звезды команды, которое было очевидно походу прошедшего сезона, где Барнсу отдали мяч и управление игрой в целом.
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+19
Ответ AaaaRrrr
Во-первых, кто сказал что ему не предложат больше? Условные Вашики или Детроит запросто пульнут в него столько сколько он попросит. А во-вторых максимальный контракт это больше о статусе и репутации, чем о количестве денег. Тем более что 270 это супермакс, который он получит в случае попадания в сборные в конце сезона, пока что это 230.
А ну и в третьих Барнс не самый всратый персонаж претендующий на максималку. Дождитесь новостей по Каннингему и Грину)
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+6
Ответ DonaldBrashear 2.0
М-да, зарплаты в космос улетают, конечно в НБА. Кто-то может сказать, что если Торонто даст ему не 270/5, а, например, 200/5 - что прямо очень мало станет что ли, или другой клуб готов платить ему столько же? Нет же, зачем сразу на максимум подписывать. Получать будет на уровне топ-15 лиги, а на деле в топ-50 если входит, то хорошо. Зачем так сильно переплачивать, когда у игрока особо других вариантов и нет, и никто условия выгоднее все равно не предложит.
Во-первых, кто сказал что ему не предложат больше? Условные Вашики или Детроит запросто пульнут в него столько сколько он попросит. А во-вторых максимальный контракт это больше о статусе и репутации, чем о количестве денег. Тем более что 270 это супермакс, который он получит в случае попадания в сборные в конце сезона, пока что это 230.
+5
0
+5
Ну что, Браун еще переплачен?
+9
-6
+3
М-да, зарплаты в космос улетают, конечно в НБА.

Кто-то может сказать, что если Торонто даст ему не 270/5, а, например, 200/5 - что прямо очень мало станет что ли, или другой клуб готов платить ему столько же?

Нет же, зачем сразу на максимум подписывать. Получать будет на уровне топ-15 лиги, а на деле в топ-50 если входит, то хорошо.

Зачем так сильно переплачивать, когда у игрока особо других вариантов и нет, и никто условия выгоднее все равно не предложит.
+7
-4
+3
Ещё вчера мы удивлялись ЗП у Лиллард, сегодня какой-то Скотти Барнс его уже переплевывает..
+8
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+1
О таком контракте надо судить через несколько лет
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надеюсь канадских долларов?😁
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