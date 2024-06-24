Скотти Барнс подпишет максимальное продление новичка на пять лет и сумму до 270 миллионов долларов

«Торонто» собирается продлить соглашение Скотти Барнса.

подпишет максимальное продление новичка на пять лет на сумму до 270 миллионов долларов. 22-летний форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Рэпторс». Барнс подпишет контракт 6 июля.

Барнс набирал 19,9 очка, 8,2 подбора и 6,1 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Форвард попал на Матч всех звезд .

« » закончил регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции с результатом 25-57.