Ар Джей Барретт: «Скотти Барнс – самая неэгоистичная суперзвезда, которую я видел»
Ар Джей Баррет описал Скотти Барнса.
«Он, скорее всего, самая неэгоистичная суперзвезда, которую я видел. Задает тон всей команде. Замечательно играет в защите, делится мячом. Все это ведет нас к успеху», – заявил форвард «Торонто».
Скотти Барнс впервые попал на Матч всех звезд НБА в прошлом году. Форвард набирал 19,9 очка, 8,2 подбора, 6,1 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем в прошлом сезоне.
«Рэпторс» второй год подряд не выступали в плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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