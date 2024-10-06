Ар Джей Барретт: «Скотти Барнс – самая неэгоистичная суперзвезда, которую я видел»

Ар Джей Баррет описал Скотти Барнса.

«Он, скорее всего, самая неэгоистичная суперзвезда, которую я видел. Задает тон всей команде. Замечательно играет в защите, делится мячом. Все это ведет нас к успеху», – заявил форвард «Торонто ».

Скотти Барнс впервые попал на Матч всех звезд НБА в прошлом году. Форвард набирал 19,9 очка, 8,2 подбора, 6,1 передачи, 1,3 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем в прошлом сезоне.

«Рэпторс» второй год подряд не выступали в плей-офф.