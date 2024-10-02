Скотти Барнс пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс» по личным причинам

Скотти Барнс пока не готов присоединиться к «Рэпторс».

Форвард пропустит начало тренировочного лагеря «Торонто» по личным причинам.

23-летний баскетболист ранее писал в социальных сетях, что вместе со своей девушкой они ожидают рождения первенца.

Скорее всего, лучший новичок НБА по итогам сезона-21/22 прибудет в расположение канадской команды позже на этой неделе.