Скотти Барнс пропустит начало тренировочного лагеря «Рэпторс» по личным причинам
Скотти Барнс пока не готов присоединиться к «Рэпторс».
Форвард пропустит начало тренировочного лагеря «Торонто» по личным причинам.
23-летний баскетболист ранее писал в социальных сетях, что вместе со своей девушкой они ожидают рождения первенца.
Скорее всего, лучший новичок НБА по итогам сезона-21/22 прибудет в расположение канадской команды позже на этой неделе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Блэйка Мерфи
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