Вик Грусбек хочет продать «Бостон» с условием, что останется управляющим клубом до 2028 года

Вик Грусбек по-прежнему нацелен на продажу «Бостона».

Многолетний владелец «Селтикс» при этом ищет покупателя, который согласится оставить его во главе организации до 2028 года.

«Я собираюсь сохранить позицию управляющего до конца переходного периода.

Мы с семьей договорились включить этот пункт в сделку. Это выглядит правильным и, надеюсь, случится именно таким образом», – сказал Грусбек, комментируя ситуацию с потенциальной продажей «Бостона ».

Грусбек намерен сразу продать 51 процент акций «Селтикс», а затем закрыть остальную часть сделки в 2028 году.