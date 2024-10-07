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Боб Кузи: «Виктор Вембаньяма станет следующим Биллом Расселлом»

Боб Кузи высоко оценивает талант Виктора Вембаньямы.

«Передайте ему, что он станет следующим Биллом Расселлом. Пусть знает, что первый француз в истории НБА наблюдает за ним пристально и с предельным вниманием», – поделился член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

Боб Кузи родился в Нью-Йорке в семье французских эмигрантов в 1928 году и 6 раз становился чемпионом НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SpursReport в сети X
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