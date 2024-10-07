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Вик Грусбек: «Селтикс» всегда были самоокупаемыми и продолжат быть прибыльным бизнесом в отличном финансовом состоянии»

Вик Грусбек прокомментировал ход продажи «Бостона».

«Торги набирают ход. Нам пришлось потратить все это время на анализ финансовой и деловой информации и управляющего персонала, чтобы оформить окончательное предложение. Теперь начались переговоры с заинтересованными сторонами, и приблизительно в следующем месяце мы начнем принимать заявки от сторон.

Я собираюсь сохранить позицию управляющего до конца переходного периода. Мы с семьей договорились включить этот пункт в сделку. Это выглядит правильным и, надеюсь, случится именно таким образом.

Нам никогда не приходилось привлекать дополнительные средства за время владения командой. 22 года назад мы внесли первоначальный капитал. С этого времени «Селтикс» всегда были самоокупаемыми и продолжат быть таковыми в будущем, не требуя дополнительного капитала. Команда остается прибыльным бизнесом и находится в отличном финансовом состоянии.

Наш подход к руководству, поддержка фанатов, партнеров и спонсоров позволяют уверенно смотреть в будущее и не ждать подводных камней», – заключил совладелец «Бостона».

Действующий чемпион НБА выставлен на торги. Эксперты связывают решение с огромным налогом на роскошь, который команде придется платить в предстоящие сезоны.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Boston Globe
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Вик Грусбек
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