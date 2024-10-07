Главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли: «Выбрал в штаб тех, кто поможет улучшить командную культуру»
39-летний специалист получил первый шанс на должности главного тренера НБА.
«Я специализируюсь на решении проблем. Получил удовольствие, балансируя две задачи в «Селтикс». Старался одновременно помочь команде завоевать титул и искал место в должности главного тренера в лиге. Каждый день просыпался с воодушевлением от этого процесса.
Прежде чем собирать штаб, нужно определиться с базовыми ценностями. Мне больше всего нужны были те, кто помогут улучшить командную культуру. Все, кого я выбрал, способны поучаствовать в этом процессе. Они привнесут в нашу культуру упорный труд, креативность и энергию.
Это молодая команда, на ранней стадии своего жизненного цикла. Мне нужны были молодость и энергия каждый день в нашем комплексе. Это самое важное для молодых составов.
Нам нужно обсудить наши привычки в соревновательном плане, как все члены команды влияют друг на друга. Когда кто-то не тянет или не вкладывается, все это сразу чувствуют.
Я учился на каждом собеседовании. Как можно продолжать идти вперед? Как расти в профессии? Учитывал отзывы, не принимал это близко к сердцу, но применял в дальнейшей деятельности. Важнейшим фактором всегда было упорство», – заключил Ли.
Специалист рассказал, что ориентируется на опыт работы с Майком Буденхольцером и Джо Маззуллой и будет сочетать элементы их подходов в своих планах.
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