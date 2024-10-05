«Самое главное – быть открытым к испытаниям». Джо Маззулла рассказал, что помогает ему расти как тренеру

Джо Маззулла ответил на вопрос о том, что помогает ему расти как тренеру.

Дмитрий Матеранский : «Вы стали самым молодым тренером в современную эру, выигравшим титул. Вы все еще молоды, и у вас все еще впереди. Что прежде всего помогло вам вырасти как тренеру?»

Главный тренер «Бостона »: «Отличный вопрос. Каждый сезон проверяет тебя на прочность. Ты преодолеваешь различные моменты. Считаю, что самое главное – быть открытым к испытаниям и всему тому, что приносит сезон НБА . Ведь каждый год все меняется».