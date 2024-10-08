Тако Фалл: «Хотелось бы вернуться в НБА. Я стал лучше как баскетболист, набрался опыта»

Тако Фалл хотел бы вернуться в НБА.

«Как игрок с амбициями я хочу выступать на самом высоком уровне. Мне уже доводилось играть в НБА. Пару лет назад я был игроком НБА. Сейчас же я стал лучше как баскетболист. У меня больше опыта.

Мое тело чувствует себя намного лучше. Я двигаюсь намного лучше, и я все еще довольно молод. Буду работать над тем, чтобы появились возможности вернуться. При этом мне просто хочется заниматься своим делом, сосредоточиться на выполнении ежедневных задач», – сказал экс-игрок «Бостона » и «Кливленда».

28-летний центровой (226 см) последний раз играл в НБА в сезоне-21/22, когда провел 11 матчей за «Кавальерс».