Дуэйн Вашингтон сыграл за «Шарлотт» в предсезонке. Он смазал 3 штрафных в концовке при «-2»
Дуэйн Вашингтон сыграл за «Хорнетс» в предсезонном матче с «Никс» (109:111).
Разыгрывающий, который временно оказался в команде в результате сложной схемы, набрал 7 очков и 1 передачу за 8 минут.
На последних секундах Вашингтон смазал все три штрафных при счете 109:111.
Ожидается, что в течение 10-15 дней Дуэйн вернется в «Партизан», с которым готовился начать сезон-24/25.
Чтобы выменять Таунса, «Никс» нашли несколько лазеек в правилах (это стоило им 3 доллара)
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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