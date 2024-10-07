Дуэйн Вашингтон сыграл за «Шарлотт» в предсезонке. Он смазал 3 штрафных в концовке при «-2»

Дуэйн Вашингтон сыграл за «Хорнетс» в предсезонном матче с «Никс» (109:111).

Разыгрывающий, который временно оказался в команде в результате сложной схемы , набрал 7 очков и 1 передачу за 8 минут.

На последних секундах Вашингтон смазал все три штрафных при счете 109:111.

Ожидается, что в течение 10-15 дней Дуэйн вернется в «Партизан », с которым готовился начать сезон-24/25.

Чтобы выменять Таунса, «Никс» нашли несколько лазеек в правилах (это стоило им 3 доллара)