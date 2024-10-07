Карл-Энтони Таунс дебютировал за «Никс» в предсезонке. 10 очков и 4 подбора в матче с «Шарлотт»

Карл-Энтони Таунс дебютировал за «Никс» в предсезонных матчах.

Во встрече с «Хорнетс» (111:109) центровой записал на свой счет 10 очков, 4 подбора и 2 перехвата при 2 из 7 с игры за 15 минут.

«Я знаю, насколько здесь талантливая команда, так что это лишь вопрос времени, нам надо поиграть вместе. Рад, что наконец примерил майку «Никс» и вышел с парнями в игре 5 на 5», – констатировал экс-игрок «Миннесоты».

Таунс перешел в «Нью-Йорк» на прошлой неделе в результате крупного обмена.