Карл-Энтони Таунс дебютировал за «Никс» в предсезонке. 10 очков и 4 подбора в матче с «Шарлотт»
Карл-Энтони Таунс дебютировал за «Никс» в предсезонных матчах.
Во встрече с «Хорнетс» (111:109) центровой записал на свой счет 10 очков, 4 подбора и 2 перехвата при 2 из 7 с игры за 15 минут.
«Я знаю, насколько здесь талантливая команда, так что это лишь вопрос времени, нам надо поиграть вместе. Рад, что наконец примерил майку «Никс» и вышел с парнями в игре 5 на 5», – констатировал экс-игрок «Миннесоты».
Таунс перешел в «Нью-Йорк» на прошлой неделе в результате крупного обмена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости