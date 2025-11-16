Леброн Джеймс завершил подготовку в Лиге развития и возвращается в «Лейкерс»

Леброн Джеймс вернулся в «Лейкерс» и готов к тренировкам.

Леброн Джеймс переведен обратно в основной состав «Лейкерс» из фарм-клуба «Саут-Бэй Лейкерс» и примет участие в полной тренировке команды в понедельник, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

На этой неделе Джеймс провел несколько тренировок 5 на 5 в Лиге развития НБА, и его возвращение в состав «Лейкерс» ожидается в ближайшее время.

Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе