Леброн Джеймс завершил подготовку в Лиге развития и возвращается в «Лейкерс»
Леброн Джеймс вернулся в «Лейкерс» и готов к тренировкам.
Леброн Джеймс переведен обратно в основной состав «Лейкерс» из фарм-клуба «Саут-Бэй Лейкерс» и примет участие в полной тренировке команды в понедельник, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
На этой неделе Джеймс провел несколько тренировок 5 на 5 в Лиге развития НБА, и его возвращение в состав «Лейкерс» ожидается в ближайшее время.
Леброн Джеймс может дебютировать в своем 23-м сезоне в НБА на следующей неделе
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
