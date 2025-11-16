Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби выбыл из строя как минимум на две недели.

Форвард «Никс» О Джи Ануноби пропустит как минимум две недели из-за растяжения задней поверхности бедра, полученного в матче против «Майами».

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, по окончании этого срока 28-летний баскетболист пройдет повторное обследование, которое определит сроки его дальнейшего восстановления.

Для «Никс» это вторая серьезная потеря за последнее время: команда продолжает обходиться без своего лидера, Джейлена Брансона, который восстанавливается от растяжения связок голеностопа.