0

«Бешикташ» впервые в своей истории начал сезон чемпионата Турции с восьми побед подряд

«Бешикташ» установил клубный рекорд с идеальным стартом 8-0 в чемпионате Турции.

Главный тренер «Бешикташа» Душан Алимпиевич подвел итоги 8-го тура чемпионата Турции, в котором его команда уверенно обыграла «Трабзонспор» со счетом 98:84. Этот успех стал историческим: «Бешикташ» впервые начал сезон национального чемпионата с восьми побед подряд.

«Команда сегодня сыграла на том уровне, который мы хотели. Только что мне сообщили, что мы показали лучший старт в чемпионате в истории клуба. Мы вписали новую страницу в историю «Бешикташ». Это показывает, насколько у нас особенная группа игроков.

Я горжусь каждым из них. И горжусь нашими болельщиками. Поздравляю всех. Впереди важный матч Еврокубка, теперь концентрируемся на нем», – сказал Алимпиевич.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoБешикташ
Душан Алимпиевич
logoЕврокубок
logoчемпионат Турции
logoТрабзонспор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. 23 очка Малакая Флинна помогли «Бахчешехиру» одолеть «Анадолу Эфес», «Эсенлер Эроспор» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 19:45
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Тюрк Телекомом» в гостях разгромил «Литкабелис» и другие результаты
12 ноября, 21:15
Чемпионат Турции. 25 очков Джоны Мэтьюза помогли «Бешикташу» взять верх над «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» выиграл у «Мерсина» и другие результаты
9 ноября, 19:49
Главные новости
Купер Флэгг вошел в историю НБА, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту и Трэйси Макгрэйди
13 минут назад
НБА. «Денвер» примет «Чикаго», «Кливленд» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
37 минут назад
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет»
49 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
сегодня, 16:36
Жорди Фернандес о победе над «Вашингтоном»: «Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей»
сегодня, 15:45
Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
сегодня, 15:17
Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»
сегодня, 15:05
«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее». Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после того, как ему поставили диагноз рак яичек
сегодня, 14:49
Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»
сегодня, 14:25
Данки Данилы Певнева и Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 13:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. Женщины. Россия играет второй матч с Венгрией
сегодня, 16:19Live
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» играет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:14Live
Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»
сегодня, 16:08
Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Тревизо» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
«Столько мухлевали и все равно проиграли». Майк Джеймс заработал удаление за нападки на судью и выразил недовольство в соцсетях
сегодня, 12:34
Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
вчера, 21:45
«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла
вчера, 21:29
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
вчера, 20:31
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты
вчера, 20:15