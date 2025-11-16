«Бешикташ» впервые в своей истории начал сезон чемпионата Турции с восьми побед подряд

«Бешикташ» установил клубный рекорд с идеальным стартом 8-0 в чемпионате Турции.

Главный тренер «Бешикташа » Душан Алимпиевич подвел итоги 8-го тура чемпионата Турции, в котором его команда уверенно обыграла «Трабзонспор » со счетом 98:84. Этот успех стал историческим: «Бешикташ» впервые начал сезон национального чемпионата с восьми побед подряд.

«Команда сегодня сыграла на том уровне, который мы хотели. Только что мне сообщили, что мы показали лучший старт в чемпионате в истории клуба. Мы вписали новую страницу в историю «Бешикташ». Это показывает, насколько у нас особенная группа игроков.

Я горжусь каждым из них. И горжусь нашими болельщиками. Поздравляю всех. Впереди важный матч Еврокубка, теперь концентрируемся на нем», – сказал Алимпиевич.