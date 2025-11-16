Виктор Вембаньяма не сыграет с «Сакраменто» из-за проблем с икроножной мышцей

Виктор Вембаньяма пропустит матч с «Кингз» из-за напряжения в икроножной мышце.

Главный тренер «Сан-Антонио » Митч Джонсон сообщил, что Виктор Вембаньяма пропустит предстоящий матч против «Сакраменто ». Ранее французский баскетболист значился в предварительном протоколе с пометкой «под вопросом» из-за напряжения в левой икроножной мышце.

В текущем сезоне Вембаньяма принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 26,2 очка, 12,9 подбора, 4 передачи и 3,6 блок-шота за 35 минут на площадке.