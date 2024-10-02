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Дуэйн Вашингтон покинет «Партизан», чтобы подписаться с «Никс» и стать частью обмена с участием Таунса. После этого он вернется в сербский клуб

Дуэйн Вашингтон и «Партизан» станут частью обмена с участием Карла-Энтони Таунса.

Разыгрывающий (24 года, 188 см), который по ходу сезона-23/24 выступал за фарм «Нью-Йорка» и дважды заключал с командой двусторонний контракт, летом подписался с «Партизаном».

Сейчас Вашингтон покидает сербский клуб. Он снова заключит соглашение с «Никс» и поможет осуществить крупный обмен с участием Карла-Энтони Таунса. Дуэйн перейдет в «Шарлотт», что сделает трейд возможным с точки зрения соответствия по зарплатам. 

Ожидается, что «Хорнетс» отчислят игрока, после чего он вернется в «Партизан». Сербский клуб получит от «Никс» компенсацию за выкуп контракта в размере 1 миллиона долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
переходы
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logoКарл-Энтони Таунс
logoДуэйн Вашингтон-младший
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