Дуэйн Вашингтон покинет «Партизан», чтобы подписаться с «Никс» и стать частью обмена с участием Таунса. После этого он вернется в сербский клуб
Дуэйн Вашингтон и «Партизан» станут частью обмена с участием Карла-Энтони Таунса.
Разыгрывающий (24 года, 188 см), который по ходу сезона-23/24 выступал за фарм «Нью-Йорка» и дважды заключал с командой двусторонний контракт, летом подписался с «Партизаном».
Сейчас Вашингтон покидает сербский клуб. Он снова заключит соглашение с «Никс» и поможет осуществить крупный обмен с участием Карла-Энтони Таунса. Дуэйн перейдет в «Шарлотт», что сделает трейд возможным с точки зрения соответствия по зарплатам.
Ожидается, что «Хорнетс» отчислят игрока, после чего он вернется в «Партизан». Сербский клуб получит от «Никс» компенсацию за выкуп контракта в размере 1 миллиона долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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