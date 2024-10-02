Дуэйн Вашингтон покинет «Партизан», чтобы подписаться с «Никс» и стать частью обмена с участием Таунса. После этого он вернется в сербский клуб

Дуэйн Вашингтон и «Партизан» станут частью обмена с участием Карла-Энтони Таунса.

Разыгрывающий (24 года, 188 см), который по ходу сезона-23/24 выступал за фарм «Нью-Йорка » и дважды заключал с командой двусторонний контракт, летом подписался с «Партизаном ».

Сейчас Вашингтон покидает сербский клуб. Он снова заключит соглашение с «Никс» и поможет осуществить крупный обмен с участием Карла-Энтони Таунса. Дуэйн перейдет в «Шарлотт », что сделает трейд возможным с точки зрения соответствия по зарплатам.

Ожидается, что «Хорнетс» отчислят игрока, после чего он вернется в «Партизан». Сербский клуб получит от «Никс» компенсацию за выкуп контракта в размере 1 миллиона долларов.