Георгиос Барцокас о замене Кинана Эванса: «Нам нужен не просто баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги»

«Олимпиакос» продолжает поиск замены для травмированного Кинана Эванса.

Главный тренер «Олимпиакоса » Георгиос Барцокас подтвердил, что команда активно ищет замену травмированному защитнику Кинану Эвансу.

После победы над «Промитеасом» в матче чемпионата Греции (88:64) Барцокас прокомментировал процесс поиска подходящего игрока.

«Пока конкретных вариантов нет. Мы мониторим рынок – это очень сложно. Нам нужен не просто обычный баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги. Это непросто. Он должен обладать скоростью, жесткостью, ментальной устойчивостью.

Мы хотим найти хорошего игрока, вариантов не так много. Мы ищем одного качественного игрока, независимо от того, где он находится», – сказал 60-летний специалист.

«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером