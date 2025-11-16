  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Георгиос Барцокас о замене Кинана Эванса: «Нам нужен не просто баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги»
0

Георгиос Барцокас о замене Кинана Эванса: «Нам нужен не просто баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги»

«Олимпиакос» продолжает поиск замены для травмированного Кинана Эванса.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас подтвердил, что команда активно ищет замену травмированному защитнику Кинану Эвансу.

После победы над «Промитеасом» в матче чемпионата Греции (88:64) Барцокас прокомментировал процесс поиска подходящего игрока.

«Пока конкретных вариантов нет. Мы мониторим рынок – это очень сложно. Нам нужен не просто обычный баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги. Это непросто. Он должен обладать скоростью, жесткостью, ментальной устойчивостью.

Мы хотим найти хорошего игрока, вариантов не так много. Мы ищем одного качественного игрока, независимо от того, где он находится», – сказал 60-летний специалист.

«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoОлимпиакос
logoГеоргиос Барцокас
logoЕвролига
logoчемпионат Греции
Кинан Эванс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Арисом», «Олимпиакос» на выезде разгромил «Промитеас»
вчера, 18:30
«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером
15 ноября, 13:30
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» победил «Олимпиакос» и другие результаты
14 ноября, 21:35
Главные новости
Купер Флэгг вошел в историю НБА, присоединившись к Леброну Джеймсу, Кобе Брайанту и Трэйси Макгрэйди
14 минут назад
НБА. «Денвер» примет «Чикаго», «Кливленд» сыграет с «Милуоки» и другие матчи
38 минут назад
Алперен Шенгюн о Кевине Дюрэнте: «Приятно отдавать кому-то мяч в концовке и быть уверенным, что он забьет»
50 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
сегодня, 16:36
Жорди Фернандес о победе над «Вашингтоном»: «Мы отыграли все четыре четверти вместе. Не все получилось идеально, но я горжусь командой и ее самоотдачей»
сегодня, 15:45
Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
сегодня, 15:17
Форвард «Вашингтона» Кишон Джордж: «После матча с «Бруклином» у нас была встреча только для игроков, чтобы откровенно все обсудить»
сегодня, 15:05
«Спасибо всем за поддержку, я вернусь еще сильнее». Никола Топич впервые прокомментировал свое состояние после того, как ему поставили диагноз рак яичек
сегодня, 14:49
Дирк Новицки о Николе Йокиче: «При том, что у него нет выдающегося атлетизма, приходится признать: возможно, он лучший игрок мира»
сегодня, 14:25
Данки Данилы Певнева и Джалена Рейнольдса – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 13:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. Женщины. Россия играет второй матч с Венгрией
сегодня, 16:19Live
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» играет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 16:14Live
Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»
сегодня, 16:08
Бингэм, Ищенко, Димитриевич, Артис и Вашингтон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Тревизо» примет «Виртус»
сегодня, 08:21
«Столько мухлевали и все равно проиграли». Майк Джеймс заработал удаление за нападки на судью и выразил недовольство в соцсетях
сегодня, 12:34
Товарищеский матч. Женщины. Россия уступила Венгрии на выезде
вчера, 21:45
«Мемфис» подписал двухсторонний контракт с Джамайем Мэйшэком и отчислил Пи Джей Холла
вчера, 21:29
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» дома уступил «Монако», «Виллербан» в гостях разобрался с «Лиможем»
вчера, 20:31
Чемпионат Италии. 26 очков Джей Ди Нотэя помогли «Трапани Шарк» обыграть «Милан», «Наполи» дома проиграл «Брешии» и другие результаты
вчера, 20:15